Cantante metal polacco Nergal accusato di blasfemia

Il cantante heavy metal polacco Nergal, frontman dei Behemoth, è stato condannato per blasfemia. Il cantante lancia una raccolta fondi per la sia difesa legale e afferma: "Per oltre un decennio sono stato perseguitato e perseguito dal sistema legale polacco". Il cantante heavy metal polacco Adam Darski, noto come Nergal, è stato condannato per offesa al sentimento religioso. La condanna è giunta dopo aver pubblicato un'immagine sui social media che lo mostrava mentre calpestava un'immagine della Vergine Maria. Secondo quanto riferito dall'emittente statale TVP Info, un gruppo legale ...

