Campania, medico di base positivo al Covid: aveva già ricevuto le due dosi di vaccino (Di lunedì 8 marzo 2021) Il virus colpisce medico di famiglia nonostante le due dosi di vaccino. È risultato positivo al Covid, il dottor Mario Marino che presta servizio nei comuni di Castelvetere sul Calore e Montemarano, nell'avellinese. Il professionista aveva già ricevuto le due dosi di vaccino ma nonostante ciò il virus è riuscito a colpire anche lui.

