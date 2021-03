Campania in zona rossa: ristori per barbieri, negozi di abbigliamento e centri estetici (Di lunedì 8 marzo 2021) Rebus ristori in Campania. Con l’ingresso in zona rossa, scatta il lockdown per migliaia di attività commerciali. Serrande abbassate da oggi, 8 marzo, per barbieri, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento e centri commerciali. Restano aperti ferramenta, alimentari, farmacie e parafarmacie, negozi di elettronica, profumerie, lavanderie e negozi di articoli per bambini. Campania, chiudono migliaia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Rebusin. Con l’ingresso in, scatta il lockdown per migliaia di attività commerciali. Serrande abbassate da oggi, 8 marzo, per, parrucchieri,dicommerciali. Restano aperti ferramenta, alimentari, farmacie e parafarmacie,di elettronica, profumerie, lavanderie edi articoli per bambini., chiudono migliaia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - tiber_h : RT @MariaRo51490621: Mi chiedo con quali criteri la Campania sia in zona rossa, con un indice RT 0,88, in calo rispetto alle due settimane… - Osarracin92 : Zona rossa in Campania. Quindi niente magic Mike per voi ? dispiace. #8Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Covid, da oggi la Campania diventa rossa: Veneto, Friuli - Venezia Giulia e altre otto in arancione Da Nord a Sud salgono i contagi da coronavirus , con la mappa epidemiologica dell'Italia che cambia colore. Da oggi la Campania è zona rossa, insieme a Molise e Basilicata , mentre da giallo sono passate ad arancione Veneto e Friuli - Venezia Giulia , facendo salire a dieci il numero delle Regioni in fascia di rischio ...

Covid, cresce l'allerta zone rosse. Speranza: 'Sarà settimana complicata' ... però, smentisce che si stia al momento ragionando su una unica zona rossa nazionale, in considerazione della estrema concentrazione dei contagi in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Campania. "...

Campania zona rossa da oggi, colori delle regioni Adnkronos Zona rossa Cilento: aumento controlli strade e stazioni Aumentano i controlli lungo le strade e nei luoghi di maggiore snodo del territorio cilentano. Questa mattina tutta la Campania si è svegliata in zona rossa. Gli spostamenti sono limitati allo stretto ...

Con l'aumento dei contagi sono in arrivo nuove misure restrittive, ipotesi lockdown nazionale e coprifuoco anticipato. Zone rosse automatiche, lockdown nazionale durante il weekend e coprifuoco alle 20 in arrivo nei prossimi giorni.

