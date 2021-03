Campania in zona rossa, da oggi è vietato fare visita a parenti e amici: ecco tutte le regole per gli spostamenti (Di lunedì 8 marzo 2021) Con la Campania da oggi in zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021) Con ladainogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di...

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Yogaolic : @tg2rai servizietto in diretta dalla zona rossa da Napoli in diretta dalla solita pigna secca l’unico mercato della… - infoitinterno : Covid Campania, da oggi la regione è in zona rossa. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona 'Zona Rossa', tra Napoli e provincia raffica di controlli e sanzioni della Guardia di Finanza Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritorno della Campania in "zona rossa" , il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anticovid . In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone ...

Covid, un corteo di protesta di 100 auto dei tassisti blocca il cuore di Napoli ... dirigendosi prima verso il Comune di Napoli in Piazza Municipio e poi verso la Regione Campania a ... 159 multe I CONTROLLI Covid a Napoli, 47 multate all'aperitivonella zona dei gradoni...

Campania zona rossa da oggi, colori delle regioni Adnkronos Covid, come cambia la mappa delle Regioni: Campania rossa, Veneto e Friuli-Venezia Giulia arancioni La Campania è da oggi zona rossa, oltre a Molise e Basilicata, mentre passano dal giallo all'arancione il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Cosa succede nella fascia arancione scuro. Nella zona aranc ...

Covid Campania, da oggi la regione è in zona rossa. DIRETTA Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, i positivi sono 2.560 (di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi). 7:23 - Campania in zona rossa da oggi. La Campania passa in zona rossa ...

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritorno dellain "rossa" , il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anticovid . In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone ...... dirigendosi prima verso il Comune di Napoli in Piazza Municipio e poi verso la Regionea ... 159 multe I CONTROLLI Covid a Napoli, 47 multate all'aperitivonelladei gradoni...La Campania è da oggi zona rossa, oltre a Molise e Basilicata, mentre passano dal giallo all'arancione il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Cosa succede nella fascia arancione scuro. Nella zona aranc ...Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, i positivi sono 2.560 (di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi). 7:23 - Campania in zona rossa da oggi. La Campania passa in zona rossa ...