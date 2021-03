Campania, cosa rischi se esci di casa in zona rossa: sanzioni e controlli nei seguenti punti (Di lunedì 8 marzo 2021) Con la Campania in zona rossa scattano anche i nuovi controlli su strada. Ma che tipo di sanzioni verranno comminate ai trasgressori? La maggior parte delle sanzioni sono amministrative. Chi esce dal Comune di residenza, domicilio e abitazione rischia una salata sanzione amministrativa che oscilla da 400 a 1.000 euro. Le violazioni più comuni riguardano gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Con lainscattano anche i nuovisu strada. Ma che tipo diverranno comminate ai trasgressori? La maggior parte dellesono amministrative. Chi esce dal Comune di residenza, domicilio e abitazionea una salata sanzione amministrativa che oscilla da 400 a 1.000 euro. Le violazioni più comuni riguardano gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MamolkcsMamol : RT @MinutemanItaly: Quel che sta emergendo in Campania, e cioè che i posti disponibili in terapia intensiva dichiarati sono gonfiati rispet… - Samira1577 : RT @MinutemanItaly: Quel che sta emergendo in Campania, e cioè che i posti disponibili in terapia intensiva dichiarati sono gonfiati rispet… - artsniallx : RT @calumflawIess: Quando dite che il covid sta diminuendo e che non è più pericoloso come prima mi fate arrabbiare come non so cosa. A sca… - fildifranco : RT @MinutemanItaly: Quel che sta emergendo in Campania, e cioè che i posti disponibili in terapia intensiva dichiarati sono gonfiati rispet… - Fi3ldingM3llish : RT @MinutemanItaly: Quel che sta emergendo in Campania, e cioè che i posti disponibili in terapia intensiva dichiarati sono gonfiati rispet… -