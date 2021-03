Campania, 1644 positivi su poco più di 11mila tamponi. Il tasso è al 14,42% (Di lunedì 8 marzo 2021) Il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale conta altri 1.644 positivi su 11.398 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è altino, dato il basso numero di test effettuati, come ogni weekend. Siamo al 14,42% (ieri eravamo al 10,49%). I deceduti sono 41 in tutto, 15 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza. Alto il numero di guariti: sono 1.291. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 148 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.425 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale conta altri 1.644su 11.398. Ilè altino, dato il basso numero di test effettuati, come ogni weekend. Siamo al 14,42% (ieri eravamo al 10,49%). I deceduti sono 41 in tutto, 15 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza. Alto il numero di guariti: sono 1.291. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 148 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.425 L'articolo ilNapolista.

Advertising

dariocurcio5 : Bollettino giornaliero nuovi casi #COVID19 in #Campania #zonarossa. Nuovi positivi 1644 (124 identificati tramite t… - 539th : Campania 1644 vs 1896 (0,9x)?? PCR calano di più (0,7x)?? AR in aumento (1,2x)?? 41 decessi (2,7% dei ricov)?? +3 UTI??… - napolista : Campania, 1644 positivi su poco più di 11mila tamponi. Il tasso è al 14,42% I deceduti sono 41 in tutto, 15 nelle u… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 1644 Covid carceri, Ciambriello: "Il Governo intervenga subito" Negli ultimi mesi nella nostra Regione i contagiati sono stati 1644: 862 agenti, 724 detenuti, 58 ...campano dei detenuti e i rappresentanti del Dipartimento di giustizia minorile della Campania, è ...

Coronavirus Italia, bollettino e contagi Covid del 30 gennaio. Dati regioni Campania Sono 1.366 i casi in Campania di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 1.220 ... 107.343 Torino, 7702 Vercelli, 7320 Verbano - Cusio - Ossola, oltre a 1052 extraregione e 1644 in fase ...

Campania, 1644 positivi su poco più di 11mila tamponi. Il tasso è al 14,42% - ilNapolista ilnapolista Campania, zona rossa? - Attesa oggi la decisione NAPOLI- Sempre più preoccupante in Campania la situazione contagi da Covid. In regione non si ferma la crescita della curva. Ieri il bollettino dell’Unità di crisi regionale ha fatto registrare 2.780 ...

Garante detenuti: “Accelerare campagna vaccini” Stampa“Ad oggi 4 marzo la situazione campana dei contagi nel pianeta carcere conta 22 contagiati di cui 8 a Poggioreale, 7 a Secondigliano, 6 a Carinola e 1 ad Avellino. Sono invece 53 i contagiati tr ...

Negli ultimi mesi nella nostra Regione i contagiati sono stati: 862 agenti, 724 detenuti, 58 ...campano dei detenuti e i rappresentanti del Dipartimento di giustizia minorile della, è ...Sono 1.366 i casi indi Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 1.220 ... 107.343 Torino, 7702 Vercelli, 7320 Verbano - Cusio - Ossola, oltre a 1052 extraregione ein fase ...NAPOLI- Sempre più preoccupante in Campania la situazione contagi da Covid. In regione non si ferma la crescita della curva. Ieri il bollettino dell’Unità di crisi regionale ha fatto registrare 2.780 ...Stampa“Ad oggi 4 marzo la situazione campana dei contagi nel pianeta carcere conta 22 contagiati di cui 8 a Poggioreale, 7 a Secondigliano, 6 a Carinola e 1 ad Avellino. Sono invece 53 i contagiati tr ...