Campagna vaccinale nel Lazio, rimodulato il calendario: ecco chi potrà prenotarsi (Di lunedì 8 marzo 2021) La Campagna vaccinale continua senza sosta e a seguito della circolare del ministero della salute sulla possibilità di utilizzo del vaccino covid-19 ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni, sono state rimodulate le prenotazioni sul portale regionale, aggiungendo anche l’offerta di questo vaccino oltre a quelli di pfizer-biontech e moderna. Il calendario delle prenotazioni Come si può leggere sulla pagina Ufficiale di Facebook di “Salute Lazio”: “Nei prossimi giorni potranno accedere alla prenotazione del vaccino i cittadini del Lazio appartenenti a queste fasce d’età: il 10 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 77 e 76 anni (nati nel 1944 e 1945), il 12 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947), il 15 marzo i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Lacontinua senza sosta e a seguito della circolare del ministero della salute sulla possibilità di utilizzo del vaccino covid-19 ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni, sono state rimodulate le prenotazioni sul portale regionale, aggiungendo anche l’offerta di questo vaccino oltre a quelli di pfizer-biontech e moderna. Ildelle prenotazioni Come si può leggere sulla pagina Ufficiale di Facebook di “Salute”: “Nei prossimi giorni potranno accedere alla prenotazione del vaccino i cittadini delappartenenti a queste fasce d’età: il 10 marzo i cittadini residenti neldi 77 e 76 anni (nati nel 1944 e 1945), il 12 marzo i cittadini residenti neldi 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947), il 15 marzo i ...

