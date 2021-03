Calzaturiero, il Covid ha lasciato il settore in ciabatte (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 marzo 2021 - Neppure i settori d'eccellenza di prodotti da consumo dell'industria italiana sono stati risparmiati dalla pandemia da Covid - 19. Anzi. Il settore Calzaturiero ha segnato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 marzo 2021 - Neppure i settori d'eccellenza di prodotti da consumo dell'industria italiana sono stati risparmiati dalla pandemia da- 19. Anzi. Ilha segnato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calzaturiero Covid Calzaturiero, il Covid ha lasciato il settore in ciabatte Milano, 8 marzo 2021 - Neppure i settori d'eccellenza di prodotti da consumo dell'industria italiana sono stati risparmiati dalla pandemia da Covid - 19. Anzi. Il settore calzaturiero ha segnato una flessione a doppia cifra in tutte le principali variabili, soprattutto nell'export . Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di ...

