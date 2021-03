Calendario pagamenti Inps marzo: Rdc, Pdc, bonus Irpef e covid, pensioni, Rem (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mese di marzo è ricco di pagamenti Inps: dall’indennità covid-19 di 1.000 euro all’erogazione NASpI, passando per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza. Ma non solo: a metà mese arriverà anche un aiuto alle famiglie, ossia il “bonus bebè”, oltre al Reddito di emergenza e al bonus Irpef di 100 euro. Insomma un Calendario molto ricco di pagamenti da parte dell’Inps. Per non perdere neanche una delle prestazioni spettanti è opportuno fare un attento riepilogo. Vediamo in dettaglio tutte le prestazioni erogate dall’Inps nel mese di marzo 2021. pagamenti Inps marzo: indennità covid-19 Si inizia, dal 2 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mese diè ricco di: dall’indennità-19 di 1.000 euro all’erogazione NASpI, passando per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza. Ma non solo: a metà mese arriverà anche un aiuto alle famiglie, ossia il “bebè”, oltre al Reddito di emergenza e aldi 100 euro. Insomma unmolto ricco dida parte dell’. Per non perdere neanche una delle prestazioni spettanti è opportuno fare un attento riepilogo. Vediamo in dettaglio tutte le prestazioni erogate dall’nel mese di2021.: indennità-19 Si inizia, dal 2 ...

