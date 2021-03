Calendario Luna Rossa-New Zealand | America’s Cup 2021 | orari | tv | programma | streaming

(Di lunedì 8 marzo 2021) Aumenta l’attesa nella baia di Auckland a meno di due giorni dal via dell’Cup, che comincerà ufficialmente nella notte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 marzo (ore 4.00 italiane) con i primi due atti del confronto finale traPrada Pirelli ed Emirates Team New. I padroni di casa difendono il titolo ottenuto nell’ultima edizione, mentre il Challenger of Record italiano proverà a conquistare la vecchia brocca per la prima volta. Il format della Finale prevede una serie al meglio delle 13 sfide, con due regate al giorno fino all’eventuale decisiva gara-13ta per mercoledì 17 marzo. Il primo team capace di aggiudicarsi 7 punti potrà festeggiare il successo finale e avrà la possibilità di dettare le regole (insieme al nuovo Challenger of Record) ...

Sulle due date ci rimarranno per molto tempo ancora, staranno lì come panni appesi al ... la routine è appiccicata al mio corpo come il buio si aggrappa alla, provo la solita angoscia ...NUOVA ZELANDA - La finale di Coppa America traRossa Prada e Team New Zeland, inizierà mercoledì 10 marzo. Il governo neozelandese ha ...era stato programmato prima dello spostamento del...Aumenta l'attesa nella baia di Auckland a meno di due giorni dal via dell'America's Cup 2021, che comincerà ufficialmente nella notte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 marzo (ore 4.00 italiane) co ...Luna Rossa in TV: calendario, orari, canali, dove quando vedere la finale di America's Cup 2021 tra gli equipaggi Luna Rossa-Team New Zealand.