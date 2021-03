Calciomercato Juventus | Cristiano Ronaldo ha scelto | affare da 50 milioni di euro

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un campione come, che ha vinto quasi tutto in carriera e che sta infrangendo qualsiasi tipo di record calcistico, non è mai sazio e vuole continuare a vincere e giocare con i migliori. L’attaccante ex Real Madrid ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2022, ma per prolungare la permanenza a Torino il portoghese vuole garanzie. Sente le sirene americane che si avvicinano in lontananza e David Beckham che vorrebbe portarlo a Miami, ma anche dalla Francia arrivano notizie che spingerebbero per un suo approdo all’ombra della Tour Eiffel. Anno nuova vita nuova, un trio delle meraviglie con Neymar e Mbappe e Mauro Icardi che potrebbe far ritorno in Italia, per approdare alla corte della Vecchia Signora, che già in passato avevano provato a portare l’ex Inter in maglia bianconera....