Calcio | Napoli | per Ghoulam rottura del crociato | sarà operato oggi

(Di lunedì 8 marzo 2021), 8 mar. (Adnkronos) – Brutte per il tecnico del, Rino Gattuso. Il difensore Faouzi, uscito ieri nel primo tempo di-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. “Gli esami hanno evidenziato ladel legamentoanteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro”, spiega il. “, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, verràdal Professor Marianistesso a Villa Stuart”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ghoulam e la maledizione degli infortuni vedi anche Insigne trascina il, Bologna battuto 3 - 1 I problemi per Ghoulam sono cominciati nel novembre 2017, quando si era rotto il legamento ...Napoli, 8 mar. (Adnkronos) - Brutte per il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Il difensore Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di ...