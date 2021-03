Calcio Napoli, incubo Ghoulam: è rottura del crociato (Di lunedì 8 marzo 2021) Piove sul bagnato in casa Calcio Napoli: ai tanti infortunati, si aggiunge anche il terzino algerino, costretto a uscire durante la sfida con il Bologna, per cui la stagione è già finita. Gennaro Gattuso e il Calcio Napoli perdono anche lo sfortunato Faouzi Ghoulam, uscito ieri sera al 22? del primo tempo di Napoli-Bologna. “L’esterno Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021) Piove sul bagnato in casa: ai tanti infortunati, si aggiunge anche il terzino algerino, costretto a uscire durante la sfida con il Bologna, per cui la stagione è già finita. Gennaro Gattuso e ilperdono anche lo sfortunato Faouzi, uscito ieri sera al 22? del primo tempo di-Bologna. “L’esterno

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Bologna 1-0 in diretta su - SkySport : NAPOLI-BOLOGNA 3-1 Risultato finale ? ? #Insigne (8') ? #Osimhen (65') ? #Soriano (73') ? #Insigne (76') ? Serie A… - ZZiliani : La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che #Orsato combina quel che combina in #InterJuve e non incroci… - NCN_it : ULTIM'ORA - #GHOULAM, CHE SFORTUNA: È (DI NUOVO) ROTTURA DEL CROCIATO #Napoli - sportface2016 : #Napoli, calvario senza fine per #Ghoulam: ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro -