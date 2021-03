Calcio | Agnelli | ‘crisi grava sui club | se si cambia ci può essere futuro luminoso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora i tifosi, i giocatori sono spinti oltre i loro limiti fisici visto che sono costretti a giocare in un calendario molto congestionato. Le perdite sono state tra i 6,5 miliardi e gli 8,5 miliardi nelle due stagioni, circa 360di prima divisione hanno bisogno di soldi per una somma di circa 6 miliardi, i top 20per quanto riguarda il reddito hanno fronteggiato una perdita di 1.1 miliardi nella stagione 2019/20. Questa crisisulle spalle di tutti i”. Lo dice il presidente dell’Eca Andreanel suo intervento durante la 25esima assemblea dell’EuropeanAssociation, svolta in videoconferenza.“Negli ultimi mesi si è palesato un interesse da alcuni grandi soggetti a livello finanziario sul, ...