Calcio | Agnelli cita Draghi | ‘se non ci muoviamo rimarremo soli nell’illusione di quello che siamo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Voglio chiuderendo Mario: ‘Se non cinella illusione diche siamo, nell’oblio di quel che siamo stati e nella negazione di quel che potremmo essere'”. Così il presidente dell’Eca Andreaconclude il suo intervento durante la 25esima assemblea dell’European Club Association, svolta in videoconferenza e nella quale è tornato a chiedere un deciso cambiamento di rotto per il. “Penso ai discorsi che abbiamo avuto noi dell’Eca con l’Uefa negli ultimi mesi. Voglio ringraziare il presidente Aleksander Ceferin per le discussioni e i quasi litigi che abbiamo avuto, ma sono stati produttivi -prosegue il numero uno della Juventus-. Oggi avremo una presentazione sui format per ...