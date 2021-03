Calcio | Agnelli cita Draghi | ' se non ci muoviamo rimarremo soli nell' illusione di quello che siamo'

Advertising

LaStampa : Agnelli lancia l'allarme: “Il calcio è al bivio, rischiamo di implodere” - TethanosSospeso : @RobbsRoys Ma avrà 15 anni dai.. Agnelli parla di prodotto calcio.. Calcio globale non SerieA.. Diocane è ECA Europ… - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Calcio a un bivio: bisogna agire o c’è rischio di implodere». E poi cita Mario Draghi - solops : Andrea Agnelli: il calcio rischia di implodere, persi 8,5 miliardi - angela_fieni : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Agnelli all'#Eca: 'Serve una riforma dei tornei o il calcio rischia di implodere' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Agnelli

Commenta per primo Andrea, presidente della Juventus , ha aperto la 25esima Assemblea Generale dell 'Eca , ...posto dei seri interrogativi intorno al tema della sostenibilità del modelloE disegna con precisione quanto il presidente della Juventus Andreaha detto all'assemblea generale dell'ECA (l'associazione dei club europei): "I giocatori sono al limite fisico". Anche ...Il presidente bianconero all'assemblea dell'Eca: "Lavoriamo al sistema svizzero dal 2024, pensiamo a interessi collettivi" ...Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - "Ci sono molte partite che sono non competitive nei campionati e questo non cattura l'interesse dei tifosi. I tifosi non possono essere dati per scontati e noi dobbiamo of ...