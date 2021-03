Calcio a 5 | Qualificazioni Europei 2022 | l’Italia sfida il Belgio per rafforzare il primato nel girone

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata di domani tornerà in campo la Nazionale italiana dia 5. La selezione allenata da Massimiliano Bellarte, infatti, affronterà ilin un match valevole per leagli: appuntamento alle ore 19.00 in quel di Prato, dove gli azzurri tenteranno di dare seguito a quanto di buono fatto vedere in questo cammino verso la massima rassegna continentale.ha cominciato alla grande il nuovo corso ottenendo tre convincenti vittorie nelle prime tre uscite ufficiali: dopo il comodo successo sul campo del Montenegro (0-3), è arrivata la doppia affermazione contro la Finlandia (7-4 in Toscana e 2-4 Vantaa) che ha garantito agli azzurri il primo posto nel7 con ampio margine sulle inseguitrici. La prima di queste è il ...