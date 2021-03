Calcagno: “La nuova Champions League deve preservare gli equilibri. Troppe partite sono un rischio” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente dell'AIC Umberto Calcagno ha preso la parola ai microfoni di GR Parlamento dove ha parlato del nuovo progetto legato alla Champions League: "Il fatto che la Champions generi nuove risorse è un bene per tutti, mi auguro che vengano redistribuite. La nuova organizzazione sarà un momento fondamentale che condizionerà un’intera generazione - afferma il presidente dell'AIC - . Ma a noi preoccupa il problema dei calendari troppo fitti, perché i top player rischieranno di non poter essere utilizzati come a noi piacerebbe all’interno dei campionati nazionali. Dobbiamo preservare l’equilibrio non solo economico ma anche sportivo: avere una Champions League con molte partite, unite alle competizioni delle ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente dell'AIC Umbertoha preso la parola ai microfoni di GR Parlamento dove ha parlato del nuovo progetto legato alla: "Il fatto che lageneri nuove risorse è un bene per tutti, mi auguro che vengano redistribuite. Laorganizzazione sarà un momento fondamentale che condizionerà un’intera generazione - afferma il presidente dell'AIC - . Ma a noi preoccupa il problema dei calendari troppo fitti, perché i top player rischieranno di non poter essere utilizzati come a noi piacerebbe all’interno dei campionati nazionali. Dobbiamol’o non solo economico ma anche sportivo: avere unacon molte, unite alle competizioni delle ...

Varazze, Giornata Internazionale della Donna Presentata dall'Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, e dopo un saluto di Luigi Pierfederici, ... con quanto tramandatoci sul gentil sesso dal sommo Poeta (La Divina Commedia, la Vita Nuova, etc.)...

Calcagno (AIC): "La vicepresidenza di Sara Gama è un valore aggiunto. Mi preoccupano i calendari" Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, parla così ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ sul Gr Parlamento: “Il calcio femminile? Il nostro sistema ...

Calcio: Calcagno (Aic), 'nuova Champions? Processo irreversibile' Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il progetto per la nuova Champions? E' un processo irreversibile, perché solo la parte apicale del calcio può generare nuove risorse. Il fatto che la Champions in particola ...

