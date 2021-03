Calabria a passi spediti verso la zona bianca: oggi 89 nuovi contagi (Di lunedì 8 marzo 2021) Crollano i casi in Calabria. In base al bollettino regionale oggi si registrano: 1 vittima, 116 guariti e 89 nuovi casi positivi al covid su 1.098 persone sottoposte a tampone. Il tasso di positività è all’8,10% dei soggetti sottoposti a test. Il dato (seppure legato alla fisiologica diminuzione dei tamponi nel fine settimana) conferma come la Calabria (numeri alla mano) presto raggiungerà la Sardegna in zona bianca, che equivale alla quasi totale “libertà”. Era dal 18 ottobre 2020 che i nuovi casi giornalieri in Calabria non erano così pochi. Il bollettino della Regione registra: 64 nella Provincia di Reggio Calabria; 14 nella Provincia di Vibo Valentia; 7 nella Provincia di Catanzaro; 4 nella Provincia di Cosenza. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 8 marzo 2021) Crollano i casi in. In base al bollettino regionalesi registrano: 1 vittima, 116 guariti e 89casi positivi al covid su 1.098 persone sottoposte a tampone. Il tasso di positività è all’8,10% dei soggetti sottoposti a test. Il dato (seppure legato alla fisiologica diminuzione dei tamponi nel fine settimana) conferma come la(numeri alla mano) presto raggiungerà la Sardegna in, che equivale alla quasi totale “libertà”. Era dal 18 ottobre 2020 che icasi giornalieri innon erano così pochi. Il bollettino della Regione registra: 64 nella Provincia di Reggio; 14 nella Provincia di Vibo Valentia; 7 nella Provincia di Catanzaro; 4 nella Provincia di Cosenza.

