Cagliari | fuggono al posto di blocco e poi si schiantano contro l’auto dei carabinieri | l’inseguimento in centro è da film – Video

(Di lunedì 8 marzo 2021) Prima la fuga daldi, poi il frontaledei. Il guidatore, un 29enne, è finito agli arresti per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il suo compagno, un 24enne, è stato denunciato per detenzione di droga. È successo a, dove inè andato in scena un inseguimento nei confronti dei due uomini da parte dei militari. Nella fuga, i due, a bordo di una Golf, hanno anche travolto un rider. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un rocambolesco inseguimento, lungo le strade di Cagliari, nel primo fine settimana in zona bianca, ha provocato un violento scontro frontale tra un'auto dei carabinieri e una Golf Volkswagen, che non si era fermata a un posto di blocco. Un arresto, ...Prima la fuga dal posto di blocco, poi il frontale contro l'auto dei carabinieri. Il guidatore, un 29enne, è finito agli arresti per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il suo compagno, un 24enne, ...Spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, quello avvenuto lo scorso venerdì sera nel centro di Cagliari. Un'auto, dopo essere fuggita davanti all'alt di un posto di controllo, si è scontrata...