Bus sprofonda in voragine a Napoli, paura tra i passeggeri (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un autobus dell'Anm, in servizio sulla linea 128, è sprofondato stamani in una voragine che si è aperta in via Aniello Falcone, a Napoli. Lo rende noto il sindacato Usb. "E' successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato", dice dall'Unione Sindacale di Base Marco Sansone. "Il manto stradale, rattoppato male, – spiega – ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell'autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c'è stato alcun ferito". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

