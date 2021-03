Buongiorno dalla Borsa 8 marzo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) (TeleBorsa) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+1,85%), che raggiunge i 31.496,3 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 12.668,51 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 28.743,3 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -3,81% e chiude la seduta a 13.863,8 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,53%; si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,42%; Parigi avanza dello 0,53%. Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,88% sul precedente. Seduta decisamente positiva per i Grandi Viaggi, che tratta in rialzo del 2,85%. In Germania, il valore della Produzione industriale è -2,5%. Si attende domani dall’Unione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Tele) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+1,85%), che raggiunge i 31.496,3 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 12.668,51 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 28.743,3 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -3,81% e chiude la seduta a 13.863,8 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,53%; si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,42%; Parigi avanza dello 0,53%. Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,88% sul precedente. Seduta decisamente positiva per i Grandi Viaggi, che tratta in rialzo del 2,85%. In Germania, il valore della Produzione industriale è -2,5%. Si attende domani dall’Unione ...

