Bruxelles cerca l'asse atlantico sui vaccini. Breton: "Soluzione è tra Usa e Ue" (Di lunedì 8 marzo 2021) Sfruttare la scia dei nuovi solidi rapporti fra Washington e Bruxelles. Con questo spirito il commissario europeo all'Industria Thierry Breton parlerà oggi in teleconferenza con Jeffrey Zients, il coordinatore della task force sul coronavirus della Casa Bianca, per creare un'asse atlantico con gli Stati Uniti sul vaccino Covid-19 di AstraZeneca in Europa. Il colloquio è stato fissato per le 17 ora europea. "Per tutti coloro che vogliono vaccini contro la Covid-19" il problema sta "nel produrli. E la Soluzione arriverà da Europa e Usa, da nessun'altra parte" ha detto il commissario europeo all'Industria Thierry Breton, che sembra così chiudere la porta a Soluzione russe o cinesi. Intervistato da France 2, Breton ha negato che si ...

