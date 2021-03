Brutte notizie in casa Napoli: Ghoulam si rompe il crociato del ginocchio sinistro (Di lunedì 8 marzo 2021) Si opererà già oggi a Villa Stuart Faouzi Ghoulam. Gli esami strumentali hanno confermato quella che era apparsa sin da subito una situazione piuttosto grave: rottura del legamento crociato anteriore ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 marzo 2021) Si opererà già oggi a Villa Stuart Faouzi. Gli esami strumentali hanno confermato quella che era apparsa sin da subito una situazione piuttosto grave: rottura del legamentoanteriore ...

Advertising

Ggcrm : @a_iervolino @sergioalesi Ps. Quando si tratta di brutte notizie in generale l'assenza di notizie è una buona notiz… - eijunice : @yourkittyness Questo sicuro crede di essere fantastico e che le donne non hanno gusto perché non gliela danno beh… - FlyRadioTV : Brutte notizie per ” ANTHEM NEXT” DENTRO LE NOTIZIE ce ne parla QUI. #AnthemNext #Dentrolenotizie #FlyRadioTV… - SirThoric : @drpbrock Certo che questo ministro ha proprio la faccia adatta a dare sempre brutte notizie.... poveretto, mi rico… - LiveSicilia : Catania, brutte notizie per Silvestri: doppia frattura costale -