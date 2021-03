Britney Spears nuovamente mamma? Parla il fidanzato Sam: “Voglio essere un giovane papà” (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo anni di silenzio adesso Sam Asghari ha iniziato a Parlare. Un mese fa il fidanzato di Britney Spears ha attaccato pubblicamente Jamie, il padre della popstar, e l’ha fatto attraverso i social, ma anche durante una chiacchiera con i paparazzi. Evidentemente adesso il ragazzone c’ha preso gusto a Parlare e in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Forbes in cui Parla dei suoi progetti professionali e della sua relazione con la principessa del pop. Sam – tra le tante cose – ha rivelato che vorrebbe diventare padre. “La mia priorità nella vita è quella di rimanere umile e ricordare da dove vengo e dove sto andando. Voglio portare la mia carriera ad un nuovo livello per quello che riguarda la recitazione. Voglio portare anche la mia storia al ... Leggi su biccy (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo anni di silenzio adesso Sam Asghari ha iniziato are. Un mese fa ildiha attaccato pubblicamente Jamie, il padre della popstar, e l’ha fatto attraverso i social, ma anche durante una chiacchiera con i paparazzi. Evidentemente adesso il ragazzone c’ha preso gusto are e in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Forbes in cuidei suoi progetti professionali e della sua relazione con la principessa del pop. Sam – tra le tante cose – ha rivelato che vorrebbe diventare padre. “La mia priorità nella vita è quella di rimanere umile e ricordare da dove vengo e dove sto andando.portare la mia carriera ad un nuovo livello per quello che riguarda la recitazione.portare anche la mia storia al ...

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Robert Fripp e Toyah si divertono un mondo a rifare 'Toxic' di Britney Spears Fripp e Toyah rivisitano a modo loro la celebre hit di Britney Spears con cui si schierano nella battaglia giudiziaria. Dopo l'ultima e irresistibile performance dei loro Sunday Lunch dedicata a Everlong dei Foo Fighters , Robert Fripp e Toyah questa ...

Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon E ancora questo mese, per la sezione Cult : un'intervista a uno degli esordienti italiani più interessanti dell'anno, Venerus ; tutto sul nuovo documentario dedicato a Britney Spears ; un incontro ...

Britney Spears, il video virale sulle note di Toxic Sky Tg24 La vera anima rock di Sanremo è stata lei: Orietta Berti Roba, tra l’altro, già vista vent’anni fa, da quando Madonna baciò Christina Aguilera e Britney Spears agli MTV Video Music Award E’ stata lei a salire sul palco dell’Ariston e dare lezioni di tecnica ...

Robert Fripp e Toyah si divertono un mondo a rifare “Toxic” di Britney Spears Fripp e Toyah rivisitano a modo loro la celebre hit di Britney Spears con cui si schierano nella battaglia giudiziaria.

