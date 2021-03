Brasile, annullate le condanne a Lula: nel 2022 potrà candidarsi contro Bolsonaro (Di lunedì 8 marzo 2021) La Corte Suprema del Brasile ha annullate tutte le condanne nei confronti di Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente della Repubblica. La sentenza ripristina i diritti politici per Lula, che quindi – da leader del Partito dei lavoratori – potrà candidarsi alle elezioni presidenziali brasiliane del 2022, sfidando presumibilmente l’attuale presidente ultra-conservatore Jair Bolsonaro. Il verdetto è stato pronunciato oggi, lunedì 8 marzo 2021, dal giudice Edson Fachin. Il magistrato ha dichiarato invalide tutte le condanne pendenti nei confronti dell’ex presidente. Lula, 75 anni, ha guidato il Brasile per due mandati, dal 2003 al 2011. Nel 2017 è stato condannato in primo grado a 9 anni ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) La Corte Suprema delhatutte lenei confronti di Luiz Inácioda Silva, ex presidente della Repubblica. La sentenza ripristina i diritti politici per, che quindi – da leader del Partito dei lavoratori –alle elezioni presidenziali brasiliane del, sfidando presumibilmente l’attuale presidente ultra-conservatore Jair. Il verdetto è stato pronunciato oggi, lunedì 8 marzo 2021, dal giudice Edson Fachin. Il magistrato ha dichiarato invalide tutte lependenti nei confronti dell’ex presidente., 75 anni, ha guidato ilper due mandati, dal 2003 al 2011. Nel 2017 è stato condannato in primo grado a 9 anni ...

Advertising

EnricoLetta : Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia - Agenzia_Ansa : Un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato tutte le condanne inflitte a Luiz Inacio Lula da Silva. L'ex… - fattoquotidiano : Annullate tutte le condanne per Lula: l’ex presidente del Brasile torna eleggibile - douglasmiguel86 : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - HelderPedreira : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… -