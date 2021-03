Brando Giorgi, chi è la moglie Daniela Battizzocco: dove l’abbiamo vista in tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Sapete chi è la moglie dell’attore Brando Giorgi? In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su Daniela Battizzocco Brando Giorgi è lo pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi. È un attore, oltre che un ex modello, nato a Roma il 21 maggio del 1966. Ha debuttato al cinema nel 1992 come protagonista nel film L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Sapete chi è ladell’attore? In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità suè lo pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi. È un attore, oltre che un ex modello, nato a Roma il 21 maggio del 1966. Ha debuttato al cinema nel 1992 come protagonista nel film L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Modello, attore. alto 1.87, papà di due figli, uomo pratico, concreto... Chi non vorrebbe un uomo come Brando Giorg… - Giovannispadari : @GianniVEVO2022 Brando giorgi, chiunque egli sia, ha una faccia affidabile - callmesarah_ : @bl0ndewidow Brando Giorgi, 54 anni. Bonazzo dele soap e fiction italiane, ex modello. - Romanito_21 : RT @IsolaDeiFamosi: Tre nuovi biglietti per l’Honduras sono pronti: Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi saranno i nuovi naufraghi de… -