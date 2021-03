Borsa Mediterranea del Turismo | intesa per il rilancio Al via il 30 settembre Bouchenaki presidente onorario

(Di lunedì 8 marzo 2021) A seguito dell’ultimo Dpcm del 02/03/2021 deldel Consiglio dei Ministri, che sarà in vigore fino al 6 aprile, non ci sono le condizioni che ladelArcheologico possa svolgersi dall’8 all’11 aprile 2021, dopo aver già rinunciato nel 2020 alle date in programma dal 19 al 22 novembre. Pertanto, gli enti promotori – Regione Campania, Comune di Capaccio Paestum, Parco Archeologico di Paestum e Velia – in occasione del recente incontro con la Direzione della BMTA hanno posticipato la XXIII edizione da giovedì 30a domenica 3 ottobre 2021, al fine di assicurare soprattutto sicurezza, ma anche soddisfazione di risultati. Nell’incontro, al fine di rilanciare la BMTA e farne la vetrina internazionale dell’offerta archeologica della Campania in termini di ...

