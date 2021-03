Boom di contagi | Angri si blinda | chiude tutto alle 18

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Non c’è solo la situazione di Scafati e l’incremento vertiginoso dia preoccupare questa area del territorio della provincia di Salerno. Anche il sindaco di, Cosimo Ferraioli è preoccupato tanto da aver emanato oggi una nuova ordinanza per ulteriori misure di contenimento suil territorio comunale, vista l’impennata di casi positivi delle ultime due settimane e la necessità di tutelare più possibile la salute dei cittadini. Le misure saranno in vigore da domani martedi 9 Marzo e fino a lunedì 15 Marzo, ma non si esclude una proroga in base all’evoluzione della situazione. Ecco cosa è previsto. L’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari, edicole, esercizi in ...

La mappa del contagio, in marrone scuro i centri con il più alto numero di positiviDIAD ALBA. CRESCONO I POSITIVI NEI MAGGIORI CENTRI Due settimane fa in provincia di Cuneo nessun ...'Siamo in zona rossa per la grave situazione dei contagi e dei ricoveri ospedalieri, ma anche in ... l'Istat ha certificato un boom di femminicidi durante il lockdown, i centri antiviolenza come la...Angri (Sa) – Non c'è solo la situazione di Scafati e l'incremento vertiginoso di contagi a preoccupare questa area del territorio della provincia di Salerno. Anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli è preoccupato tanto da aver emanato oggi una nuova ordinanza per ulteriori misure di contenimento sul territorio comunale, vista l'impennata di casi positivi delle ultime due settimane e la necessità di tutelare più possibile la salute dei cittadini. A causa della crescita di ricoveri dovuti alla pandemia da questa settimana l'Ausl di Bologna chiuderà il punto nascita dell'ospedale di Bentivoglio (già convertito in covid hospital dall'autunno scorso).