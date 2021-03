Bonus baby sitter: prorogata la scadenza per inserire le prestazioni nel Libretto Famiglia (Di lunedì 8 marzo 2021) Con il messaggio numero 950 del 5 marzo 2021, l'INPS ha informato gli coloro che hanno ottenuto il Bonus baby sitter che è stato prorogato il termine ultimo per inserire le prestazioni nel Libretto di Famiglia. I genitori aventi diritti a tale aiuto economico previsto dal Decreto Legge Cura Italia, Decreto Legge Rilancio e Decreto Legge Ristori bis, hanno tempo fino al 30 aprile 2021 per inserire le prestazioni. Fino alla proroga, il termine ultimo era il 28 febbraio 2021 per tutti i contributi indipendentemente dal provvedimento e dal periodo di riferimento. L'Istituto ha deciso di concedere ulteriore tempo ai genitori per adempiere all'inserimento delle prestazioni nel Libretto di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021) Con il messaggio numero 950 del 5 marzo 2021, l'INPS ha informato gli coloro che hanno ottenuto ilche è stato prorogato il termine ultimo perleneldi. I genitori aventi diritti a tale aiuto economico previsto dal Decreto Legge Cura Italia, Decreto Legge Rilancio e Decreto Legge Ristori bis, hanno tempo fino al 30 aprile 2021 perle. Fino alla proroga, il termine ultimo era il 28 febbraio 2021 per tutti i contributi indipendentemente dal provvedimento e dal periodo di riferimento. L'Istituto ha deciso di concedere ulteriore tempo ai genitori per adempiere all'inserimento delleneldi ...

