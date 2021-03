Bonomi chiede nuove «misure per assumere, non per licenziare» (Di lunedì 8 marzo 2021) Le aziende devono poter licenziare e assumere. Il premier Mario Draghi convochi subito le parti sociali in vista dell’approvazione del decreto sostegno. È questo il messaggio che arriva da una intervista rilasciata al Messaggero dal presidente degli industriali Carlo Bonomi. «Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno, quella dell’occupazione più che una emergenza è una vera tragedia a cui bisogna fare fronte subito», dice Bonomi. Il suo è un appello all’esecutivo Draghi: «È il momento di affrontare i veri problemi del Paese. Per questo, in vista del varo del decreto che si occuperà di ristori e licenziamenti, chiediamo un cambio di metodo urgente sul tema lavoro. Il governo deve convocare ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 marzo 2021) Le aziende devono poter. Il premier Mario Draghi convochi subito le parti sociali in vista dell’approvazione del decreto sostegno. È questo il messaggio che arriva da una intervista rilasciata al Messaggero dal presidente degli industriali Carlo. «Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno, quella dell’occupazione più che una emergenza è una vera tragedia a cui bisogna fare fronte subito», dice. Il suo è un appello all’esecutivo Draghi: «È il momento di affrontare i veri problemi del Paese. Per questo, in vista del varo del decreto che si occuperà di ristori e licenziamenti, chiediamo un cambio di metodo urgente sul tema lavoro. Il governo deve convocare ...

Advertising

Linkiesta : Bonomi chiede nuove «misure per assumere, non per licenziare» -