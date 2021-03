Bombay Begums | cast | trailer e trama

Leggi su solodonna

(Di lunedì 8 marzo 2021)è una serie tv di produzione indiana, rilasciata oggi 8 marzo in occasione della festa della donna; scritta e diretta Alankrita Shrivastava, questa web serie racconta della situazione femminile in india attraverso cinque protagoniste femminili, di generazioni differenti. Un capovolgimento dello stereotipo imperante che vede l’India come una società intollerante. In occasione dell”8 Marzo, festa della donna nella maggior parte del globo, Netflix ha deciso di puntare su Articolo completo: dal blog SoloDonna