Bolzano Laura Perselli e Peter Neumair uccisi dal figlio | Benno ha confessato

(Di lunedì 8 marzo 2021) È arrivata la svolta.hadi avere ucciso i suoi genitori. Lo comunica la procura di. In due interrogatori l’indagato, alla presenza dei suoi difensori, ha ammesso le sue responsabilità. La Procura ha fatto richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere dell’indagato, che si trova in carcere a

Benno Neumair ultime notizie : si apprende che il 30enne in carcere a Bolzano dal 29 gennaio scorso sarà sottoposto a perizia psichiatrica .