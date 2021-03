Bolzano, cosa non convince della confessione di Benno. I legali puntano sull’infermità mentale (Di lunedì 8 marzo 2021) La confessione di Benno Neumair è arrivata nelle ultime ore. Lo comunica l’ufficio del pubblico ministero attraverso una nota inviata alla stampa. Il sospetto omicida dei genitori avrebbe ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità. Confermate le indiscrezioni di stampa La procura di Bolzano ha trasmesso all’ufficio del Gip il fascicolo relativo alle indagini nei confronti di Benno Neumair. Ha richiesto infatti l’incidente probatorio sulla capacità di intendere e volere del ragazzo attualmente detenuto. Contestualmente alla richiesta avanzata, la Procura ha desecretato i verbali dei due interrogatori. In queste occasioni, alla presenza dei difensori, è arrivata la confessione di Benno. Nel frattempo, proseguono le ricerche per ritrovare il corpo del padre di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) LadiNeumair è arrivata nelle ultime ore. Lo comunica l’ufficio del pubblico ministero attraverso una nota inviata alla stampa. Il sospetto omicida dei genitori avrebbe ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità. Confermate le indiscrezioni di stampa La procura diha trasmesso all’ufficio del Gip il fascicolo relativo alle indagini nei confronti diNeumair. Ha richiesto infatti l’incidente probatorio sulla capacità di intendere e volere del ragazzo attualmente detenuto. Contestualmente alla richiesta avanzata, la Procura ha desecretato i verbali dei due interrogatori. In queste occasioni, alla presenza dei difensori, è arrivata ladi. Nel frattempo, proseguono le ricerche per ritrovare il corpo del padre di ...

