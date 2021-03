Bologna pressa Governo e Parlamento | cittadinanza italiana a Zaki subito

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Dopo aver riconosciuto la propria cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il Comune di Bologna vuole ora un passo in più. E chiede a Governo e Parlamento di “sostenere l’istanza per il conferimento della cittadinanza italiana” al giovane studente egiziano dell’Alma Mater da oltre un anno in carcere a Il Cairo. Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato oggi all’unanimità un ordine del giorno, firmato tra gli altri anche dal sindaco Virginio Merola, presentato in aula dalla dem Simona Lembi e da Emily Clancy di Coalizione civica, che hanno riunito in un unico documento i loro due odg iniziali. Nel documento si richiama anche la petizione online diretta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere appunto la cittadinanza italiana onoraria per Patrick Zaki, che ha superato le 150.000 firme sulla piattaforma Change.org. La mozione, che sarà inviata a tutti i parlamentari eletti a Bologna, al Parlamento e al Governo, chiede dunque di “sostenere l’istanza per il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki”. Si invita inoltre a “continuare a monitorare con la presenza in aula della nostra rappresentanza diplomatica al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione”.