Bologna, chiuso il punto nascita di Bentivoglio: “Temiamo il picco di Covid” (Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Da questa settimana l’Ausl di Bologna chiuderà il punto nascita dell’ospedale di Bentivoglio (già convertito in covid hospital dall’autunno scorso) per recuperare personale e spazi da utilizzare nella lotta al covid. Un altro segnale dell’estrema sofferenza che sta vivendo la sanità bolognese alle prese con la recrudescenza della pandemia. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Da questa settimana l’Ausl di Bologna chiuderà il punto nascita dell’ospedale di Bentivoglio (già convertito in covid hospital dall’autunno scorso) per recuperare personale e spazi da utilizzare nella lotta al covid. Un altro segnale dell’estrema sofferenza che sta vivendo la sanità bolognese alle prese con la recrudescenza della pandemia.

