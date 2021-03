Bollettino | è il giorno peggiore L' onda travolge le terapie intensive | ricoveri da incubo | superati i 100mila morti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi l'Italia ha ufficialmente tagliato il tristissimo traguardo dei centomila decessi legati al coronavirus. La situazione epidemiologica si conferma in netto peggioramento, nonostante un calo dei casi giornalieri dovuto al solito crollo domenicale dei tamponi analizzati. Fa inoltre storcere il naso il dato dei vaccini somministrati, a stento 50mila nelle ultime 24 ore: troppo pochi, anche per uncome la domenica, visto che l'Italia deve correre altrimenti l'obiettivo dell'immunità di gregge entro l'estate lo vedrà con il binocolo. Ma andiamo con ordine: ildi lunedì 8 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.092 contagiati, 13.893 guariti e 318su 184.684 tamponi analizzati, con tasso di positività praticamente stabile al 7,5 per cento (-0,1 rispetto a ieri). Un netto peggioramento si ...

Advertising

Libero_official : Il #bollettino dell'8 marzo: 13.092 contagiati, 13.893 guariti e 318 morti (superata quota 100mila), +687 ricoveri… - NewSicilia : +++ BOLLETTINO #CORONAVIRUS #SICILIA +++ Ecco i dati aggiornati provincia per provincia #Newsicilia - regbasilicata : REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 08 marzo 202… - Anna_1897 : @ALDOHANS6 Nessun bollettino di guerra. Troppo facile “festeggiare” (cosa poi ?) un giorno solo. Leggo troppa retor… - cafifal : RT @fanpage: #Covid19, oltre 20mila contagi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi #7marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino giorno

il Resto del Carlino

... le terapie intensive sono 95 in più (ieri +34), e salgono a 2.700 (con 231 ingressi del), ... Come ognidopo il fine settimana, a fronte di meno tamponi molecolari e antigenici per il ...... ha provveduto a diramare ilodierno riferito all'emergenza Coronavirus. Ecco i dati delle ultime 24 ore: Positivi del: 1.644 (di cui 124 casi identificati da test antigenici rapidi)...Nel giorno in cui l'Italia supera le 100mila vittime del Covid, il Veneto registra 757 contagi nelle ultime 24 ore, un calo rispetto agli ultimi giorni, che risente però del ...“Stando ai bollettini trasmessi quotidianamente sui dati riguardo ai contagi da Covid-19, Benevento non dovrebbe trovarsi in zona rossa. Sappiamo bene che un sindaco può solo aumentare le restrizioni, ...