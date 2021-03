Bollettino Covid Italia e Lombardia di oggi 8 marzo | 13 902 nuovi contagi e 318 morti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano - La corsa delpare non arrestarsi e la preoccupazione continua a crescere, tanto che la chiusura delle scuole (nidi esclusi) potrebbe non bastare a contenere l'impennata deie ...

Advertising

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Emilia Romagna, 2.987 nuovi casi e 50 morti: bollettino 8 marzo - fisco24_info : Covid Veneto, 757 contagi e 12 morti: bollettino 8 marzo: I dati della regione - Maryeterngif1 : Covid, 13.902 nuovi casi con 184.684 tamponi: superati i 100mila morti - CORONAVIRUS BOLLETTINO DI GUERRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Leggi ancheItalia, oltre 100mila morti. Oggi 13.902 contagi:"E' un disastro - dice all'Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ...I dati di oggi Sono 2.301 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo ilreso noto oggi dalla Regione. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti a causa del. I dimessi o guariti sono stati 4.328 nelle ultime 24 ore. A livello territoriale a Milano sono ...Tennis | Extra | Il responso della marmotta più famosa d’America è arrivato anche quest’anno puntuale il 2 di febbraio: Phil dalla sua tana in Pennsylvania ha previsto, ...Emilia Romagna 2.987 casi, Lombardia 2.301 e Campania 1.644 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - Sono 13.902 i nuovi contagiati da Covid-19, quasi 7mila in meno rispetto a ieri con 184mila ...