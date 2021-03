Bollettino Coronavirus 8 marzo 2021 | superate le 100 mila vittime in Italia

(Di lunedì 8 marzo 2021): quasi 14i casi positivi di quest’oggi. Poco fa le parole del premier Draghi a proposito della pandemia Ildell’8testimonia che l’aumento dei contagi non si è ancora arrestato. Tuttavia nella giornata di oggi il tasso di positività diminuisce leggermente (-1%) rispetto al numero di tamponi effettuati nella giornata di ieri. Il numero dei decessi è pari a 318, quello dei nuovi contagiati è pari a 13.902, i guariti 13.893. Il numero degli ingressi nelle terapie intensive nella giornata odierna è pari a 95, mentre 687 sono stati i nuovi ricoveri nei reparti covid. Le dosi di vaccino somministrate fino al giorno d’oggi sono state 5.417.678, mentre 2,5 milioni è il numero totale dei guariti. Analizziamo i ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 marzo: 13.902 nuovi casi, 318 morti, superata la soglia delle 100mila vittime:… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 marzo: 13.902 nuovi casi e 318 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il #bollettino dell'8 marzo: 13.092 contagiati, 13.893 guariti e 318 morti (superata quota 100mila), +687 ricoveri e +… - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 8 marzo: quasi 14 mila casi. Superati i 100 mila morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

E' stato diramato pochi istanti fa il nuovodel ministero della salute , il report con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 8 marzo 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 13.902 contagi, numeri in ribasso rispetto ...... sono stati registrati 4.560 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 8.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/nlhrjSono 515 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. I ...Superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia. Le terapie intensive vedono un incremento di 95 unità mentre i ricoveri ordinari crescono di 687 ...