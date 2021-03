Bollettino coronavirus: 4 decessi e +83 positivi su meno di 900 tamponi (Di lunedì 8 marzo 2021) Quattro i decessi covid riportati dal Bollettino di lunedì 8 marzo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e 83 i nuovi casi positivi al virus, tra tamponi molecolari e test rapidi. Nel ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 8 marzo 2021) Quattro icovid riportati daldi lunedì 8 marzo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e 83 i nuovi casial virus, tramolecolari e test rapidi. Nel ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 marzo: 13.902 nuovi casi, 318 morti, superata la soglia delle 100mila vittime:… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 marzo: 13.902 nuovi casi e 318 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - AskdataCovid : #Coronavirus, bollettino in data: 08 Marzo 2021 per la regione Marche. 349 i nuovi casi con 2.694 tamponi processa… - Jeffrey50858142 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 13.902 contagiati • 318 morti • 13.893 guariti +95 terapie intensive | +68… -