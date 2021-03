Bollettino 8 marzo: i dati di oggi sul Coronavirus in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) La situazione di oggi dei contagi di Coronavirus in Italia con il Bollettino per l’8 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 20.765 nuovi casi e 207 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati dei contagi suddivisi regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220,29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del Bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Nelle Marche i positivi nel ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) La situazione didei contagi diincon ilper l’8del Ministero della Salute e idella Protezione Civile dopo i 20.765 nuovi casi e 207 decessi di ieri: articolo in aggiornamento Idei contagi suddivisi regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220,29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di. Nelle Marche i positivi nel ...

