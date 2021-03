Blocco export vaccino | l’Australia ci ‘boicotta’ la carbonara – FOTO

(Di lunedì 8 marzo 2021) Recente la notizia deldell’delAstraZeneca dall’Italia al. I numeri della pandemia nel nostro Paese non permettono la cessione di dosi del farmaco. Dall’altra parte del mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia blocca prima in Ue l'export dei vaccini AstraZeneca. Si tratta di 250mila dosi. La proposta di blocco ha i… - M5S_Europa : #AstraZeneca non rispetta gli obblighi contrattuali e i ritardi nella distribuzione di #vaccini sono inaccettabili:… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: L'Italia blocca l'export di vaccini, la 'vendetta pacifica' dell'Australia su Twitter - SkyTG24 : L'Italia blocca l'export di vaccini, la 'vendetta pacifica' dell'Australia su Twitter - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Si passa al sovranismo europeo'. #Sallusti a #StaseraItalia svela la 'mossa intelligente di #Draghi' di bloccare l'ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco export

Il Sole 24 ORE

La campagna ironica sui social leggi anche L'Italia prima in Ue a bloccare l'dei vaccini AstraZeneca Il tweet è stato seguito da molti altri che hanno preso spunto da quello iniziale per "...Draghi ha dimostrato con la nuova politica vaccinale e ildell'di voler tutelare gli interessi della Nazione. I leghisti puntano ancora a un'immigrazione controllata, ma prima ci sono ...Recente la notizia del blocco dell'export del vaccino AstraZeneca dall'Italia all'Australia. I numeri della pandemia non permettono la cessione di dosi.#DiMaio costringe l’azienda al rispetto delle forni… - serebellardinel : RT @LaNotiziaTweet: Braccio di ferro con #AstraZeneca. Il rischio è trovarci senza ingredienti per produrre il vaccino» – L’int ...