Billie Lourd affianca Julia Roberts e George Clooney nel film Ticket to Paradise

Advertising

buckygfs : te amo billie lourd te amo pra sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Lourd

Cinematographe.it - FilmIsNow

... Evan Peters , Kathy Bates , Lily Rabe , così come Adina Porter e le più recenti Leslie Grossman ,e Angelica Ross ma anche accanto alla new entry Macaulay Culkin . Squali, sirene, ...... Evan Peters, Frances Conroy, Lily Rabe, Kathy Bates,, Adina Porter, Leslie Grossman e Angelica Ross, con Macaulay Culkin new entry di peso. In onda entro fine 2021.Billie Lourd accompagnerà l'amica in un viaggio da favola a Bali nella commedia romantica interpretata da Julia Roberts e George Clooney, Ticket to Paradise, che si girerà in autunno. Billie Lourd aff ...Ticket To Paradise: Billie Lourd in trattative per recitare nel film Un'altra attrice potrebbe unirsi presto al cast di Ticket To Paradise... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, rec ...