Biennale Venezia: Architettura, a Lina Bo BardiLeone d'oro speciale alla memoria (Di lunedì 8 marzo 2021) Venezia, 8 mar. - (Adnkronos) - Sarà attribuito a Lina Bo Bardi (1914-1992), architetta, designer, scenografa, artista e critica italiana naturalizzata brasiliana, il Leone d'oro speciale alla memoria della 17esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia dal titolo 'How will we live together?', che aprirà al pubblico sabato 22 maggio 2021 (preview 20 e 21 maggio). E proprio durante la cerimonia inaugurale sarà conferito il premio. Il riconoscimento è stato proposto da Hashim Sarkis, curatore della Biennale Architettura 2021 e accolto dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia. In passato il Leone d'oro speciale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021), 8 mar. - (Adnkronos) - Sarà attribuito aBo Bardi (1914-1992), architetta, designer, scenografa, artista e critica italiana naturalizzata brasiliana, il Leone d'orodella 17esima Mostra Internazionale didelladidal titolo 'How will we live together?', che aprirà al pubblico sabato 22 maggio 2021 (preview 20 e 21 maggio). E proprio durante la cerimonia inaugurale sarà conferito il premio. Il riconoscimento è stato proposto da Hashim Sarkis, curatore della2021 e accolto dal Consiglio di Amministrazione delladi. In passato il Leone d'oro...

