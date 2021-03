Biennale Venezia: Architettura, a Lina Bo BardiLeone d'oro speciale alla memoria (3) (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - "Nella sua vita e attraverso la sua opera straordinaria Lina Bo Bardi ha affrontato costantemente la domanda centrale della Mostra internazionale di Architettura di quest'anno: 'How will we live together?' Purtroppo, come è stato per gli spazi pubblici in tutto il mondo, la pandemia globale ha minato la fruizione dei luoghi iconici da lei progettati in Brasile che da decenni servono comunità e cittadini - continua la dichiarazione - In tal senso, la ricezione di questo premio ribadisce la responsabilità dell'Instituto Bardi di trasmettere al pubblico l'importanza dei materiali d'archivio e del lavoro svolto dalla coppia Bardi per tutta la vita, animando così un discorso significativo sul ruolo sociale dello spazio edificato. Ci auguriamo che l'edizione 2021 della Biennale Architettura - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - "Nella sua vita e attraverso la sua opera straordinariaBo Bardi ha affrontato costantemente la domanda centrale della Mostra internazionale didi quest'anno: 'How will we live together?' Purtroppo, come è stato per gli spazi pubblici in tutto il mondo, la pandemia globale ha minato la fruizione dei luoghi iconici da lei progettati in Brasile che da decenni servono comunità e cittadini - continua la dichiarazione - In tal senso, la ricezione di questo premio ribadisce la responsabilità dell'Instituto Bardi di trasmettere al pubblico l'importanza dei materiali d'archivio e del lavoro svolto dcoppia Bardi per tutta la vita, animando così un discorso significativo sul ruolo sociale dello spazio edificato. Ci auguriamo che l'edizione 2021 della- ...

Advertising

ziogregorin_ : comunque a questo punto non credo ci sia la possibilità di vedere la première di #HouseofGucci a Venezia, considera… - itsbloodyj : Raga ma secondo voi finiranno in tempo riprese-montaggio del film “Gucci” in tempo per la Biennale di Venezia? - artdealeronline : RT @yomagj: 2016. Biennale architettura Venezia #contemporaryarchitecture #exhibition #artist #venice #biennaledivenezia #biennalearchitett… - DreamOfVenice : RT @naccaridavide: Lhht on the bridge Quando la luce crea l'atmosfera adata per una foto in bn. #Venezia #Venice #blackandwhitephotography… - yomagj : 2016. Biennale architettura Venezia #contemporaryarchitecture #exhibition #artist #venice #biennaledivenezia… -