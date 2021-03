Biennale Venezia: Architettura, a Lina Bo BardiLeone d’oro speciale alla memoria (2) (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) – “L’esempio più alto di questa attitudine è il progetto del Museo di San Paolo – sottolinea Hashim Sarkis – emblematico per la sua capacità di creare uno spazio pubblico per l’intera città, di realizzare spazi interni flessibili e di essere adatto a ospitare esposizioni sperimentali e inclusive, come quelle della stessa Bo Bardi. I titoli delle mostre che vi si sono svolte (‘The House as Soul’, ‘The Dignity of Architecture’, ‘The Hand of the Brazilian People’) valgono da soli a illustrare molto efficacemente la capacità dell’Architettura di unire le persone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) – “L’esempio più alto di questa attitudine è il progetto del Museo di San Paolo – sottolinea Hashim Sarkis – emblematico per la sua capacità di creare uno spazio pubblico per l’intera città, di realizzare spazi interni flessibili e di essere adatto a ospitare esposizioni sperimentali e inclusive, come quelle della stessa Bo Bardi. I titoli delle mostre che vi si sono svolte (‘The House as Soul’, ‘The Dignity of Architecture’, ‘The Hand of the Brazilian People’) valgono da soli a illustrare molto efficacemente la capacità dell’di unire le persone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

