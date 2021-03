Biden vs dittature. Perché ha bisogno dell’Italia. Scrive Katulis (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel suo primo mese in carica l’amministrazione Biden ha messo al centro il fronte domestico, aumentando gli sforzi per distribuire il vaccino contro il coronavirus e avallando misure per far ripartire l’economia americana con uno stimolo da 1,9 milioni di dollari. Mentre il team Biden si è dedicato alle due crisi gemelle, quella pandemica e quella economica, ha iniziato a porre le basi per una nuova politica estera americana che non è né un ritorno allo status quo prima dell’amministrazione Trump, né la clamorosa revisione che alcuni tra i critici più estremi di Biden a sinistra hanno auspicato. Come un giocatore di scacchi che con la sua prima mossa fa intravedere la strategia generale che metterà in atto poco dopo, l’amministrazione Biden ha segnalato alcuni approcci e preso decisioni che offrono un indizio su quale ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel suo primo mese in carica l’amministrazioneha messo al centro il fronte domestico, aumentando gli sforzi per distribuire il vaccino contro il coronavirus e avallando misure per far ripartire l’economia americana con uno stimolo da 1,9 milioni di dollari. Mentre il teamsi è dedicato alle due crisi gemelle, quella pandemica e quella economica, ha iniziato a porre le basi per una nuova politica estera americana che non è né un ritorno allo status quo prima dell’amministrazione Trump, né la clamorosa revisione che alcuni tra i critici più estremi dia sinistra hanno auspicato. Come un giocatore di scacchi che con la sua prima mossa fa intravedere la strategia generale che metterà in atto poco dopo, l’amministrazioneha segnalato alcuni approcci e preso decisioni che offrono un indizio su quale ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden dittature Stavolta al Pd non basterà l'ennesima unità di facciata Con Biden e Harris l'Occidente può ritrovare i suoi valori. Papa Francesco è in Iraq per il dialogo ... Donne coraggiose a Minsk e in Birmania resistono a dittature impietose. In Europa oscurantisti e ...

Khashoggi svelato, i tanti perché di un delitto saudita ... non ha però messo in discussione la posizione del predecessore di Biden profondamente contraria a terremoti nell'ordine mediorientale volti a imporre dittature islamiste. Per questo, aveva stabilito ...

Biden come Wilson. Ecco cosa cambia per l'Italia. La versione di Sapelli Formiche.net Khashoggi svelato L’onda lunga del caso Khashoggi è tornata al centro delle tormentate vicende mediorientali. E i punti interrogativi, a più di due ...

"C'è chi ha paura del mio film-inchiesta sull'omicidio Khashoggi", dice il regista AGI - Il presidente americano Joe Biden ha autorizzato la Cia a rendere noto il dossier dell'intelligence Usa sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi in cui si sostiene il coinvolgimento del pri ...

