Bergamo, il Comune ripristina l'orario pieno negli asili nido (Di lunedì 8 marzo 2021) Dalla prossima settimana il Comune di Bergamo ripristina l'orario pieno nei nidi comunali. Lo comunica l'Assessore all'istruzione Loredana Poli: "La verifica della disponibilità di supplenti e la possibile riorganizzazione del servizio configurata dai funzionari responsabili ci permette di dire che da lunedì 15, qualunque siano le disposizioni vigenti, potremo ripristinare l'orario dei nidi in vigore quest'anno: 7.30-16.30".

