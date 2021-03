Beppe Grillo si candida a “segretario elevato del Pd”

Advertising

TNannicini : Caro Beppe Grillo, per candidarsi alla guida del Pd servono due requisiti di base. 1) Iscriversi al Pd. 2) Rimangia… - riotta : C'è un punto su cui continueremo però ad incalzare l'evoluzione politica @beppe_grillo #M5S anche dopo il recente a… - fattoquotidiano : La “supplica” di Beppe Grillo: “Ci penso da tutta la notte, mi propongo per fare il segretario elevato del Pd. Facc… - gattomatto1956 : @beppe_grillo Esatto, questo è il tuo popolo Beppe. Non hanno mai capito un cazzo e ti hanno seguito. - bettape : #8Marzo2021 Signore, la Storia siete voi! -

Il comico li seppellirà. A dodici anni dal primo e spericolato tentativo di contendere la leadership del Partito democratico,torna sul luogo (...) (...) del delitto e ripete il suo gesto beffardo: 'Mi propongo come segretario elevato del Pd Mi iscrivo al partito e portiamo avanti insieme un grande progetto ...Non tragga in inganno il doppio (finto) assedio di(che avanza una dadaista candidatura alla leadership) e delle redivive Sardine (che "occupano" il Nazareno, manco fosse un liceo di ...di Yuval Noah Harari - Come riassumere l'anno Covid da un'ampia prospettiva storica? Molte persone credono che il terribile tributo subito dal coronavirus dimostri l'impotenza dell' ...Il titolo dell’iniziativa dei cittadini europei è: “Start Unconditional Basic Incomes throughout the EU” ( Avviare redditi di base incondizionati in tutta l’ UE ). L’iniziativa prevede la raccolta di ...