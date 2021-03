Beppe Grillo lancia un videomessaggio al PD | “Mi propongo come segretario elevato”

Advertising

TNannicini : Caro Beppe Grillo, per candidarsi alla guida del Pd servono due requisiti di base. 1) Iscriversi al Pd. 2) Rimangia… - riotta : C'è un punto su cui continueremo però ad incalzare l'evoluzione politica @beppe_grillo #M5S anche dopo il recente a… - fattoquotidiano : La “supplica” di Beppe Grillo: “Ci penso da tutta la notte, mi propongo per fare il segretario elevato del Pd. Facc… - EroLeghista : @beppe_grillo A bibbiano ti daranno la cittadinanza onoraria - sotomajjor : @Axen0s @automatikos io farei per la segreteria un ballottaggio serio tra lui e beppe grillo e che vinca il migliore e orlando muto -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

la Repubblica

Non so francamente da chi, alla maniera di ciò sta accadendo nel MoVimento 5 Stelle frae Giuseppe Conte, sorpresi insieme dal fotografo sulla sabbia di Bibbona Di un uomo cresciuto in ...Intanto, nei giorni scorsi è arrivata la candidatura provocatoria dialla guida della segreteria dem, più di qualcuno però ha affermato di non vedere nulla di provocatorio nelle parole ...di Fabio Massimo Parenti - In Occidente non se ne sta ancora parlando approfonditamente, eppure i vaccini cinesi, monitorati al livello internazionale dall'OMS, stanno circolando dalla scorsa est ...di Yuval Noah Harari - Come riassumere l'anno Covid da un'ampia prospettiva storica? Molte persone credono che il terribile tributo subito dal coronavirus dimostri l'impotenza dell' ...